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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Sal"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:26

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:26
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de sal.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de Sal. Crédito: Yeko Photo Studio
O sal é um tempero que não pode faltar na cozinha. Ele faz a diferença na preparação de qualquer prato, dos mais sofisticados aos mais simples.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Cisne

Localizada no município de Vila Velha, a Brasisal Alimentos é especializada na industrialização e comercialização de produtos alimentícios, em especial do setor salineiro. A empresa é detentora da marca Sal Globo Refinado, produto presente há mais de 40 anos no mercado brasileiro.
Em 1949, instalou-se nas Salinas de Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, a Refinaria Nacional de Sal S.A. Com o objetivo de produzir sal refinado a partir da salmoura proveniente das Salinas Ponta do Costa, a empresa adquiriu equipamentos e, em 1951, iniciou-se a produção do sal Cisne.

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