Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Agência de Turismo"

Um dos principais papéis das agências de turismo é a negociação do roteiro e também de toda estrutura para que o desejo de viagem do cliente se torne realidade, seja para lazer, seja a trabalho. A empresa providenciará todos os recursos para que a experiência daquele momento tão aguardado aconteça da melhor forma possível.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º lugar - Águia Branca
A CVC nasceu em 1972, na cidade de Santo André, na região do Grande ABC Paulista, em São Paulo. Desde então, vem expandindo sua atuação e está presente em todo o país. Além de viagens nacionais, a empresa também tem destinos internacionais e é a maior operadora de turismo da América Latina.
Fundada em 1946, a Viação Águia Branca é a primeira empresa a surgir entre as empresas que compõem o Grupo Águia Branca, e se tornou referência em transporte rodoviário.