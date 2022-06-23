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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Agência de Turismo"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:02

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:02
Recall - viagens
Agência de turismo é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Shutterstock
 Um dos principais papéis das agências de turismo é a negociação do roteiro e também de toda estrutura para que o desejo de viagem do cliente se torne realidade, seja para lazer, seja a trabalho. A empresa providenciará todos os recursos para que a experiência daquele momento tão aguardado aconteça da melhor forma possível. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Águia Branca

A CVC nasceu em 1972, na cidade de Santo André, na região do Grande ABC Paulista, em São Paulo. Desde então, vem expandindo sua atuação e está presente em todo o país. Além de viagens nacionais, a empresa também tem destinos internacionais e é a maior operadora de turismo da América Latina.
Fundada em 1946, a Viação Águia Branca é a primeira empresa a surgir entre as empresas que compõem o Grupo Águia Branca, e se tornou referência em transporte rodoviário.

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