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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Ótica"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:17

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:17
Homem segurando óculos
Entre os segmentos pesquisados no Recall está o de ótica. Crédito: Freepik
Ter uma ótica de confiança para encontrar uma armação e lentes de qualidade é de extrema importância. Além disso, elas precisam estar antenadas às novas tecnologias do setor e também às tendências para óculos de grau e de sol.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Do Povo

Fundada em 1992, por Arione Diniz, no centro histórico de São Luís (MA), as Óticas Diniz faz parte de uma das maiores redes de varejo ótico do país, com mais de 1.000 unidades. Com uma variedade de produtos, a empresa alia moda, qualidade e alta tecnologia para proporcionar as melhores opções em lentes e armações.
A história das Óticas Paris começou em 1979, quando foi aberta a primeira loja no Centro de Vitória. De lá pra cá, muita coisa mudou. Hoje, o laboratório da empresa é um dos mais modernos do Estado, com técnicos capacitados para operar as máquinas com precisão e segurança, garantindo um tratamento de alta qualidade para cada lente.
Fundada em 1977, em Copacabana, no Rio de Janeiro, a Óticas do Povo iniciou suas atividades focada no atendimento ao público de renda mais baixa, sempre com o objetivo de proporcionar ao cliente bom atendimento, qualidade e preço baixo. Já na segunda metade dos anos 1990, a rede passou por um processo de reposicionamento, inaugurando lojas nos principais shoppings da Região Sudeste e vendendo produtos de marcas mais conceituadas e atendendo todas as classes.

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