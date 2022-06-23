Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Ótica"

3º lugar - Do Povo

Fundada em 1992, por Arione Diniz, no centro histórico de São Luís (MA), as Óticas Diniz faz parte de uma das maiores redes de varejo ótico do país, com mais de 1.000 unidades. Com uma variedade de produtos, a empresa alia moda, qualidade e alta tecnologia para proporcionar as melhores opções em lentes e armações.

A história das Óticas Paris começou em 1979, quando foi aberta a primeira loja no Centro de Vitória. De lá pra cá, muita coisa mudou. Hoje, o laboratório da empresa é um dos mais modernos do Estado, com técnicos capacitados para operar as máquinas com precisão e segurança, garantindo um tratamento de alta qualidade para cada lente.