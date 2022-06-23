Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Imobiliária"

3º lugar - Canal

A história da Imobiliária Universal começou em 1975 e hoje é uma das marcas mais lembradas. Referência em loteamentos, tem opções nos municípios da Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana.

Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba. A empresa também constrói imóveis pelo programa Casa Verde e Amarela.