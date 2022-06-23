Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Chocolate"

Produzido a partir do cacau, o chocolate é oferecido nas mais variadas formas como bombons, barras, trufas, entre outros formatos. Além disso, o chocolate também é produzido de maneiras diferentes, nas versões que variam do ao leite ao mais amargo, e ainda opções com frutas, castanhas e biscoitos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2022:
3º lugar - Nestlé
Localizada em Vila Velha, no Espírito Santo, a Garoto é uma das maiores fábricas de chocolates no mundo. O portfólio da empresa varia entre bombons, tabletes, ovos de páscoa, entre outros. Os maiores sucessos são a caixa amarela de bombons sortidos e os tabletes familiares, além dos chocolates Baton, Talento e Serenata de Amor.
Fundada em 1988 por Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 anos, a Cacau Show se tornou uma referência em chocolate. A empresa tem origem no bairro Casa Verde, zona norte de São Paulo. Um dos destaques são as minibarras com diferentes graduações de cacau, além da linha Mais Leite que proporciona uma sensação de derretimento do chocolate em cada mordida. O carro-chefe da marca são as tradicionais trufas.
A Nestlé é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas. Atualmente, a companhia conta com mais de 2 mil marcas. O portfólio abrange diversas categorias para os consumidores desfrutarem cada fase da vida e, entre as opções, estão os chocolates.