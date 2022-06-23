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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Marca de Roupa Infantil"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:23

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:23
Recall - moda infantil
Marcas de moda infantil são lembradas no Recall Crédito: Freepik
A criançada quer conforto e liberdade para brincar, mas também não  abre mão do estilo na hora de escolher o look. Marcas de roupas e calçados infantis têm apostado cada vez mais em modelitos para encantar os pequenos.  
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Pimpolho

A Balãozinho é uma marca capixaba de moda infantil com presença nacional que se preocupa com o conforto e bem-estar das crianças. Desde sua fundação, em 1980, a Balãozinho é produzida pela Monna.
O Mercadão Infantil está presente em diversos municípios do Espírito Santo e na Bahia, com crediário próprio. A marca ficou entre as mais lembradas do Recall de Marcas.
Criada em 1964, a Marisol Vestuário S.A. é detentora da marca Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre e Marisol. A empresa é gestora de marcas e possui canais de distribuição. Tem uma das maiores redes de franquias do segmento do vestuário infantil, atualmente com franquias espalhadas pelo Brasil.
A Pimpolho foi fundada em 1962. A produção inicial da empresa era de cinco sapatinhos diários, todos eles feitos na garagem da casa da família Brito. Somente em 1970, a fábrica foi inaugurada, em Vila Velha, onde até hoje segue instalada. Além dos calçados, a Pimpolho fabrica brinquedos para crianças de zero a três anos, o mesmo público dos calçados.

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