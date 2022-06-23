Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Marca de Roupa Infantil"

2º lugar - Pimpolho

A Balãozinho é uma marca capixaba de moda infantil com presença nacional que se preocupa com o conforto e bem-estar das crianças. Desde sua fundação, em 1980, a Balãozinho é produzida pela Monna.

O Mercadão Infantil está presente em diversos municípios do Espírito Santo e na Bahia, com crediário próprio. A marca ficou entre as mais lembradas do Recall de Marcas.

Criada em 1964, a Marisol Vestuário S.A. é detentora da marca Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre e Marisol. A empresa é gestora de marcas e possui canais de distribuição. Tem uma das maiores redes de franquias do segmento do vestuário infantil, atualmente com franquias espalhadas pelo Brasil.