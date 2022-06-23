Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Roupa Feminina"

3º lugar - Riachuelo

Conhecida por seu slogan “De Mulher para Mulher”, a rede começou em 1948, quando Bernardo Goldfarb adquiriu a Marisa Bolsas, em São Paulo. Dois anos mais tarde, criou a Marisa Malhas e expandiu por todo território nacional. É a maior rede de moda feminina e lingerie e uma das maiores de vestuário masculino e infantil do Brasil. Também foi a primeira do país no segmento a ter uma loja virtual, lançada em 1999.

A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Suas iniciais deram origem ao nome da marca. No Brasil, tudo começou em 1976, com a inauguração da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. De lá para cá houveram muitas mudanças, mas a filosofia de trabalho continua a mesma – oferecer o melhor da moda por preços acessíveis.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas marcas: Renner, que tem roupas e acessórios em diferentes estilos; Camicado, empresa do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; e ASHUA Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 46 a 54.