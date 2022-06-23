Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Cartão de Desconto"

Cartões de desconto são uma opção para quem busca serviços de saúde, como consultas e exames, a preços mais acessíveis. Muitas vezes, os benefícios se estendem também a opções de lazer e ensino.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º lugar - Cartão da Famíia
A ideia do Cartão de Todos surgiu em 1999, quando o presidente e fundador da empresa, Altair Vilar, estava na Alemanha em busca de uma maneira de melhorar a vida no meio industrial em que, na época, estava inserido. A primeira clínica, porém, só foi fundada em 2001.
O Cartão da Família nasceu com objetivo de oferecer à população mais carente serviços médicos de qualidade, a preços acessíveis. A empresa faz parte do Grupo Le Card e oferece descontos em estabelecimentos e instituições ligados a saúde, lazer, estética, moda, ensino, entre outros.