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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Cartão de Desconto"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 02:02

Publicado em 

23 jun 2022 às 02:02
Recall - cartão de descontos
Cartões de descontos, que permitem acesso a consultas médicas, são uma categoria do Recall Crédito: Freepik
Cartões de desconto são uma opção para quem busca serviços de saúde, como consultas e exames, a preços mais acessíveis. Muitas vezes, os benefícios se estendem também a opções de lazer e ensino.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Cartão da Famíia

A ideia do Cartão de Todos surgiu em 1999, quando o presidente e fundador da empresa, Altair Vilar, estava na Alemanha em busca de uma maneira de melhorar a vida no meio industrial em que, na época, estava inserido. A primeira clínica, porém, só foi fundada em 2001.
O Cartão da Família nasceu com objetivo de oferecer à população mais carente serviços médicos de qualidade, a preços acessíveis. A empresa faz parte do Grupo Le Card e oferece descontos em estabelecimentos e instituições ligados a saúde, lazer, estética, moda, ensino, entre outros.

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