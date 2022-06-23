Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Ensino a Distância"

3º - UVV

A instituição atua há mais de 20 anos no mercado capixaba e possui unidades em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além dos diversos polos de ensino a distância. Esta modalidade tem uma dinâmica de estudos moderna, e a metodologia EAD Multivix desenvolve o senso de autonomia, disciplina e proatividade nos alunos.

A instituição possui quase cinco décadas de história e mais de 500 mil alunos. Com mais de 600 polos de ensino a distância, a Estácio é um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do país.

A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no Centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo, e já dispõe de mais de 30 cursos.