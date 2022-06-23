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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Farmácia/Drogaria"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:32

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:32
Preço dos remédios deve ter reajuste médio de 4,08%
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas está o de farmácia Crédito: Pxhere
Além da venda de medicamentos, as farmácias também disponibilizam para os clientes itens de higiene básica. Nos últimos anos, as empresas estão se reinventando e, com isso, sendo um dos negócios que mais crescem no mercado. As empresas passaram a adotar as entregas e o uso de aplicativos para atrair cada dia mais clientes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Santa Lúcia

A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. A Rede Farmes tem mais de 140 farmácias espalhadas de Norte a Sul do Estado.
A Drogasil surgiu em São Paulo, em 1935. O primeiro passo para a criação da empresa foi a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares daquele Estado: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Já em 1937, o negócio adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias: Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo. Desde então, não parou de crescer.
A farmácia Santa Lúcia nasceu em 1976, em um bairro homônimo localizado na Capital capixaba. A drogaria foi a primeira no Espírito Santo a oferecer entrega em domicílio, venda de genéricos, implantação do programa Farmácia Popular e vendas pela internet. A empresa também adota postura de responsabilidade social, investindo em ações de caráter cultural, educativo e social.

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