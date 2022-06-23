Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Banco"

Os bancos são os responsáveis por operarem as mais diferentes demandas financeiras de clientes como transações, investimentos e financiamentos. Cada vez mais virtuais, para ter um relacionamento firme com os clientes, as instituições precisam ser de confiança.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
3º lugar - Bradesco
Desde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. Ela é, por exemplo, o agente responsável pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego, benefícios tão presentes na vida do trabalhador formal brasileiro.
Foi a primeira instituição bancária a operar no país. Havia apenas três bancos emissores no mundo - na Suécia, na França e na Inglaterra -, quando o príncipe D. João, recém-chegado ao Brasil, obrigado a deixar repentinamente Portugal, invadido pelas tropas de Napoleão, decidiu criar o Banco do Brasil no dia 12 de outubro de 1808.
O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, foi criado em 1937 e é controlado pelo Estado, presente nos 78 municípios capixabas.
Um dos maiores bancos privados do país, o Itaú tem como objetivo ir além da oferta de serviços bancários e de gerar valor para os acionistas. A razão da marca está na visão de contribuir para que as pessoas e as empresas tenham uma relação saudável com dinheiro e façam boas escolhas financeiras.
O Bradesco é um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com sólida atuação voltada aos interesses de seus clientes desde 1943. Tem como objetivo contribuir para a realização das pessoas e para o desenvolvimento sustentável, mediante a oferta de soluções, produtos e serviços financeiros e de seguros, amplamente diversificados e acessíveis.