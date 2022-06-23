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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Gráfica"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:01

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:01
Recall -gráfica
Gráfica é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Shutterstock
Da impressão de um convite para um casamento a livros e revistas, passando por embalagens personalizadas. Essa é a rotina das gráficas que, em um mundo cada dia mais tecnológico, estão se reinventando para atender às novas necessidades de seus clientes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Tullio Samorini

A história da Grafitusa começou em 1912 com a chegada do italiano Tullio Samorini ao Espírito Santo. O projeto inicial dele, no Estado, era pintar monumentos de Vitória, mas, após desenvolver um problema de saúde, começou o trabalho com as artes gráficas, fundando em 1920 a Tipografia Samorini, que se tornaria mais tarde a Grafitusa. 
 Inaugurada em 1999 no Polo de Confecções da Glória, a CopyGlória tinha pela frente um grande desafio a enfrentar. Entrar em um mercado competitivo com um diferencial que busque gerar satisfação total aos seus clientes. A empresa sempre teve, desde o princípio, o objetivo de proporcionar aos clientes qualidade nos serviços, sem que para isso seja necessário gerar altos custos. 
Localizada em Consolação, em Vitória, a Gráfica Espírito Santo se tornou referência no mercado capixaba.
Tullio Samorini foi o nome da gráfica que hoje é a Grafitusa, primeiro lugar do Recall de Marcas 2022.

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