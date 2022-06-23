Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Papelaria"

Papelarias reúnem uma infinidade de itens de material escolar e de escritório, com opções das mais práticas àquelas que despertam paixões em crianças e adultos. Com o passar do tempo, o setor se reinventou para se adaptar e atender às necessidades do consumidor e, assim, incorporou produtos de artesanato, festas e decoração em seu catálogo.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
3º lugar - Cesconetto
A papelaria foi fundada em fevereiro de 1970, no Centro de Vitória, por Castorino Santana e Bertha Santana. A opção pelo segmento foi motivada pela expansão educacional naquele período. O grande diferencial da marca está no mix de produtos ofertados nas linhas escolar, escritório, informática, festas e presentes. Hoje a rede conta com unidades distribuídas em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
Com 25 anos de mercado, a Papelaria Rainha está localizada em Vila Velha. Ela reúne em seu espaço os mais diversos artigos de papelaria das linhas escolar e escritório, além de materiais para artesanatos e itens de decoração.
A Gecore foi fundada em agosto de 1974, focada no comércio de artigos de papelaria e escritório, em uma pequena loja alugada no bairro Jucutuquara, em Vitória. Atualmente, possui sua matriz no bairro de Santa Lúcia, na Capital, e uma filial no Laranjeiras Shopping, município da Serra. É referência no segmento varejista de suprimentos de informática e papelaria.
A história da Cesconetto teve início na década de 80, com a família Cesconetto, de descendentes italianos. No mercado atacadista, a empresa começou em Cariacica, em um galpão, e nos anos seguintes ganhou uma melhor estrutura em Jardim América. Com a expansão das atividades, a marca expandiu suas atividades para um imóvel em Carapina, na Serra, onde se tornou a matriz do negócio e também o centro de distribuição dos produtos.