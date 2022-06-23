Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Autopeças"

A União Autopeças é uma empresa do grupo Fortbras que atua no segmento de autopeças desde 1969. A marca comercializa autopeças com forte presença no Espírito Santo, além da Bahia e Rio de Janeiro.

O grupo Nacional Peças, especializado no comércio atacadista e varejista de autopeças, iniciou suas atividades em 1968, com a abertura da Eletrocar Peças e Acessórios Ltda, loja de material elétrico que funcionava em Vitória, mais especificamente na Curva do Saldanha. Com um mix de mais de 150 mil produtos, as lojas do grupo atendem oficinas, lojas de autopeças e também o consumidor final.