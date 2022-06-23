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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Autopeças"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:34

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:34
As lojas de autopeças são os destinos para encontrar diferentes produtos de série e também alternativos.
As lojas de autopeças são os destinos para encontrar diferentes produtos de série e também alternativos. Crédito: Unsplash
Aquelas pessoas que estão precisando fazer alguma manutenção nos seus veículos compram material em uma loja de confiança, que seja reconhecida pela qualidade e que tenha um bom atendimento. As lojas de autopeças são os destinos para encontrar diferentes produtos de série e também alternativos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

1º - Nacional

A União Autopeças é uma empresa do grupo Fortbras que atua no segmento de autopeças desde 1969. A marca comercializa autopeças com forte presença no Espírito Santo, além da Bahia e Rio de Janeiro.
O grupo Nacional Peças, especializado no comércio atacadista e varejista de autopeças, iniciou suas atividades em 1968, com a abertura da Eletrocar Peças e Acessórios Ltda, loja de material elétrico que funcionava em Vitória, mais especificamente na Curva do Saldanha. Com um mix de mais de 150 mil produtos, as lojas do grupo atendem oficinas, lojas de autopeças e também o consumidor final.

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