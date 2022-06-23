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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Perfume"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:26

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:26
recall perfume
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas está o de loja de perfume. Crédito: pixabay
O perfume é uma mistura entre óleos essenciais e aromáticos, incorporados ao álcool e à água. Na Itália, durante o período da Renascença, as fragrâncias começaram a virar moda e, desde então, entrou de vez na rotina das pessoas. 
Loja de Perfumes foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º - Natura

Em 1977, o farmacêutico Miguel Krigsner se instalou em uma portinha, numa rua secundária de Curitiba, cidade do Sul do Brasil. Chamou a pequena farmácia de manipulação de O Boticário. Começou com a criação de um creme à base de colágeno, um creme de elastina para estrias, um xampu e um banho de algas marinhas. Depois, veio a primeira linha de perfumes e a empresa não parou mais de crescer, sendo referência na área.
A Natura foi fundada em 1969, quando Luiz Seabra inaugurou uma pequena fábrica em São Paulo. Em Natura & Co concluiu a aquisição da Avon, criando o quarto maior grupo do mundo do segmento de beleza.

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