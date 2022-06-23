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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Concessionária Local de Automóveis"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:29

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:29
Independente do local onde você escolher comprar seu carro seu nível de exigência deve ser o maior possível.
Consumidores indicaram as concessionárias mais lembradas no Recall de Marcas 2022 Crédito: Shutterstock
Ter um carro, para muitas pessoas, é sinal de liberdade. Para fazer um bom negócio, é fundamental escolher uma concessionária de referência para comprar seu veículo. Além de um bom produto, o atendimento é imprescindível para fidelizar o cliente
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

1º lugar - Chevrolet

A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o sétimo maior fabricante mundial de automóveis. A FCA é líder em vendas no mercado de automóveis e veículos comerciais leves no Brasil.
A Vitoriawagen se destaca pela credibilidade conquistada e reconhecida pelos consumidores. A primeira concessionária no Estado foi no bairro Parque Moscoso, em Vitória. A marca foi uma das 15 concessionárias brasileiras e a única do Espírito Santo a receber o Gold Pin, uma certificação da matriz da Volkswagen, na Alemanha, que avalia critérios como volume de vendas, estrutura física, oficina e, principalmente, qualidade no atendimento dos serviços de vendas e pós-vendas.
Presente no mercado capixaba desde 1985, a empresa é uma das maiores concessionárias do Espírito Santo. A busca permanente por excelência na prestação de serviços vem contribuindo para que a concessionária se torne referência no segmento automotivo. Pela elevada performance das suas operações, por 15 anos a revenda conquistou o título de "Concessionária A", o mais importante prêmio outorgado pela General Motors (GM) em reconhecimento à qualidade dos serviços oferecidos.
As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet. É uma das marcas mais vendidas no Brasil.

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