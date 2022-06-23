Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Concessionária Local de Automóveis"

1º lugar - Chevrolet

A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o sétimo maior fabricante mundial de automóveis. A FCA é líder em vendas no mercado de automóveis e veículos comerciais leves no Brasil.

A Vitoriawagen se destaca pela credibilidade conquistada e reconhecida pelos consumidores. A primeira concessionária no Estado foi no bairro Parque Moscoso, em Vitória. A marca foi uma das 15 concessionárias brasileiras e a única do Espírito Santo a receber o Gold Pin, uma certificação da matriz da Volkswagen, na Alemanha, que avalia critérios como volume de vendas, estrutura física, oficina e, principalmente, qualidade no atendimento dos serviços de vendas e pós-vendas.

Presente no mercado capixaba desde 1985, a empresa é uma das maiores concessionárias do Espírito Santo. A busca permanente por excelência na prestação de serviços vem contribuindo para que a concessionária se torne referência no segmento automotivo. Pela elevada performance das suas operações, por 15 anos a revenda conquistou o título de "Concessionária A", o mais importante prêmio outorgado pela General Motors (GM) em reconhecimento à qualidade dos serviços oferecidos.