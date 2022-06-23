Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Cooperativa"

Formado por cooperativas de crédito, o Sicoob é um dos maiores sistemas financeiros cooperativos do país. Segundo a instituição, quem se associa é mais que um cliente. É um cooperado e participa das decisões e dos resultados em um sistema administrado democraticamente. Esses resultados também são reinvestidos no desenvolvimento regional.

Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levado por uma carrocinha. No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Atualmente, o grupo contempla produtores do Sul e do Norte do Espírito Santo, além de Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. A empresa já tem 80 produtos diferentes no mercado.