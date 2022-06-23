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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Cooperativa"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 02:49

Publicado em 

23 jun 2022 às 02:49
Mãos dadas; cooperação; cooperativa
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas está o de cooperativa. Crédito: Pixabay-Pexels
As cooperativas são organizações de pessoas em determinadas atividades econômicas para prestação de variados serviços. Há cooperativas de instituições financeiras, de produções de laticínios, de transporte, de planos de saúde, entre outros.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Selita

Formado por cooperativas de crédito, o Sicoob é um dos maiores sistemas financeiros cooperativos do país. Segundo a instituição, quem se associa é mais que um cliente. É um cooperado e participa das decisões e dos resultados em um sistema administrado democraticamente. Esses resultados também são reinvestidos no desenvolvimento regional.
Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levado por uma carrocinha. No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Atualmente, o grupo contempla produtores do Sul e do Norte do Espírito Santo, além de Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. A empresa já tem 80 produtos diferentes no mercado.

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