Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Cama, Mesa e Banho"

Nada como chegar em casa para um descanso e deitar em uma roupa de cama aconchegante e de qualidade. Para encontrar um material de primeira, é preciso ter uma loja de confiança que ofereça diferentes tipos de produtos. Forro para mesas e toalhas de banho também fazem parte de um bom enxoval para casa. Tudo pode ser encontrado no mesmo lugar: uma loja de cama, mesa e banho.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º - Casa Santa Terezinha
O Mercadão Casa está presente no Espírito Santo e a marca foi lembrada pelos consumidores capixabas. A empresa também tem atuação nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.
A empresa foi lembrada pelos consumidores capixabas. Em seu portfólio de produtos há diferentes itens de cama, mesa, banho, decoração e colchões.