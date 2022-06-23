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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Cama, Mesa e Banho"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:38

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:38
Roupa de cama, toalhas para mesas e para banho. Esses são alguns itens que fazem parte de um enxoval para a casa.
Roupa de cama, toalhas para mesas e para banho. Esses são alguns itens que fazem parte de um enxoval para a casa. Crédito: Unsplash
Nada como chegar em casa para um descanso e deitar em uma roupa de cama aconchegante e de qualidade. Para encontrar um material de primeira, é preciso ter uma loja de confiança que ofereça diferentes tipos de produtos. Forro para mesas e toalhas de banho  também fazem parte de um bom enxoval para casa. Tudo pode ser encontrado no mesmo lugar: uma loja de cama, mesa e banho.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º - Casa Santa Terezinha

O Mercadão Casa está presente no Espírito Santo e a marca foi lembrada pelos consumidores capixabas. A empresa também tem atuação nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.
A empresa foi lembrada pelos consumidores capixabas. Em seu portfólio de produtos há diferentes itens de cama, mesa, banho, decoração e colchões.

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