Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Atacado Utilidades do Lar"

Um lugar que tenha os mais diversos produtos para casa, como utensílios domésticos para a cozinha, banheiro ou área de serviço. Esse é o objetivo das lojas que são atacados de utilidades do lar. Além desses itens, também é possível encontrar peças de decoração e enfeites.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
3º - Atacado São Paulo
A rede Minipreço foi criada na cidade de Curitiba, no Paraná, trazendo um conceito de atacado para lojas de R$ 1,99 e devido ao grande sucesso do seu negócio, além do crescimento da economia brasileira, a empresa tornou-se uma distribuidora de produtos diversos para lojistas em geral como restaurantes, bares, papelarias, lojas de jardinagem, lojas de presentes, entre outros.
A Megalar nasceu do conceito de loja de R$ 1,99, sendo que a primeira unidade abriu as portas no Centro de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, no ano de 1996. Com orgulho de ser uma empresa popular, a marca comercializa os mais diversos segmentos de utilidades e utensílios domésticos, brinquedos, ferramentas, decoração, alimentos, itens de papelaria, dentre outros itens indispensáveis para o lar.
O Atacado São Paulo foi fundado em 1984. A empresa começou como papelaria e hoje atende cerca de 7 mil clientes por mês, com um mix de mais de 12 mil produtos. Com a experiência de mais de 35 anos de mercado e parcerias com os melhores fornecedores, a marca se dedica a oferecer variedade e as melhores oportunidades de negócio para o cliente.