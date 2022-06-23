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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Atacado Utilidades do Lar"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:37

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:37
Um atacado de utilidades do lar reúne numa mesma loja utensílios domésticos para a cozinha, banheiro ou área de serviço, entre outros itens
Um atacado de utilidades do lar reúne numa mesma loja utensílios domésticos para a cozinha, banheiro ou área de serviço, entre outros itens Crédito: Unsplash
Um lugar que tenha os mais diversos produtos para casa, como utensílios domésticos para a cozinha, banheiro ou área de serviço. Esse é o objetivo das lojas que são atacados de utilidades do lar. Além desses itens, também é possível encontrar peças de decoração e enfeites. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

3º - Atacado São Paulo

A rede Minipreço foi criada na cidade de Curitiba, no Paraná, trazendo um conceito de atacado para lojas de R$ 1,99 e devido ao grande sucesso do seu negócio, além do crescimento da economia brasileira, a empresa tornou-se uma distribuidora de produtos diversos para lojistas em geral como restaurantes, bares, papelarias, lojas de jardinagem, lojas de presentes, entre outros.
A Megalar nasceu do conceito de loja de R$ 1,99, sendo que a primeira unidade abriu as portas no Centro de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, no ano de 1996. Com orgulho de ser uma empresa popular, a marca comercializa os mais diversos segmentos de utilidades e utensílios domésticos, brinquedos, ferramentas, decoração, alimentos, itens de papelaria, dentre outros itens indispensáveis para o lar.
O Atacado São Paulo foi fundado em 1984. A empresa começou como papelaria e hoje atende cerca de 7 mil clientes por mês, com um mix de mais de 12 mil produtos. Com a experiência de mais de 35 anos de mercado e parcerias com os melhores fornecedores, a marca se dedica a oferecer variedade e as melhores oportunidades de negócio para o cliente.

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