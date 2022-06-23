Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Atacado Utilidades do Lar"

3º - Atacado São Paulo

A rede Minipreço foi criada na cidade de Curitiba, no Paraná, trazendo um conceito de atacado para lojas de R$ 1,99 e devido ao grande sucesso do seu negócio, além do crescimento da economia brasileira, a empresa tornou-se uma distribuidora de produtos diversos para lojistas em geral como restaurantes, bares, papelarias, lojas de jardinagem, lojas de presentes, entre outros.

A Megalar nasceu do conceito de loja de R$ 1,99, sendo que a primeira unidade abriu as portas no Centro de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, no ano de 1996. Com orgulho de ser uma empresa popular, a marca comercializa os mais diversos segmentos de utilidades e utensílios domésticos, brinquedos, ferramentas, decoração, alimentos, itens de papelaria, dentre outros itens indispensáveis para o lar.