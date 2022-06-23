Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Hospital"

Espaço voltado para a promoção da saúde, com atendimentos emergenciais e eletivos, o hospital precisa reunir estrutura adequada e equipe qualificada para garantir o melhor atendimento para aqueles que buscam o serviço.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º lugar - Dr. Jayme Santos Neves
A Rede Meridional começou a atuar no Estado em 2001, ano da inauguração do hospital de mesmo nome, em Cariacica. Depois, expandiu sua atuação e incorporou novas unidades, que hoje somam sete hospitais.
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é administrado pela Organização Social (OS) Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e se tornou referência no atendimento a pacientes com Covid-19.