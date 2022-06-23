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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Hospital"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:27

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:27
Hospital é um dos segmentos do Recall de Marcas Rede Gazeta
Hospital é um dos segmentos do Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Shutterstock
Espaço voltado para a promoção da saúde, com atendimentos emergenciais e eletivos, o hospital precisa reunir estrutura adequada e equipe qualificada para garantir o melhor atendimento para aqueles que buscam o serviço.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Dr. Jayme Santos Neves

A Rede Meridional começou a atuar no Estado em 2001, ano da inauguração do hospital de mesmo nome, em Cariacica. Depois, expandiu sua atuação e incorporou novas unidades, que hoje somam sete hospitais.
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é administrado pela Organização Social (OS) Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e se tornou referência no atendimento a pacientes com Covid-19.

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