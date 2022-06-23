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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Picolé e Sorvete"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:24

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:24
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de "Picolé e Sorvete" Crédito: Unsplash
Picolé e sorvete é o tipo de delícia que todo mundo gosta. Nada como experimentar sabores diferentes e de qualidade.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Quero Mais

A história da Kibon teve início em 1942, quando começaram a circular no Rio de Janeiro os primeiros carrinhos amarelos e azuis da marca. Os dois primeiros lançamentos tornaram-se clássicos: o cremoso Eskibon e o Chicabon. De lá para cá, a Kibon se tornou uma das marcas queridas do Brasil, com uma família enorme de sorvetes que se tornaram tradição para crianças e adultos.
Fundada em 1976 em Itapuã, Vila Velha, a Ajellso logo se transferiu para Santa Mônica, onde atualmente está situada a fábrica. Desde o início, a produção foi de forma artesanal onde os familiares se envolviam em todo o processo. A qualidade do produto sempre foi prioridade da marca, que conquistou uma clientela fiel.
A história da Luigi começou quando o empresário Luiz Carlos de Freitas Pacheco decidiu criar pela Luigi a novidade do “gato frio”, mais conhecido como sanduíche de sorvete, que já era popular no Rio de Janeiro. O empresário montou um trailer na praia de Setiba, em Guarapari, no ano de 1976, e aproveitou a Feira dos Municípios, que na ocasião aconteceu em Vitória, para divulgar a novidade. Apesar de não estar mais no mercado, a marca continua na memória dos capixabas.
A 40 Sabores está presente no mercado desde 1989, quando foi fundada por José Ivo Secomandi, administrador de empresas que aprendeu a produzir sorvetes no Rio de Janeiro e se destacou nessa atividade. Desde então, a 40 só tem crescido. Contando com uma fábrica de produção própria e uma rede forte de licenciados, a marca valoriza a saúde dos consumidores e a qualidade do processo produtivo.
Fundada em 2005 no Espírito Santo, a Quero Mais se expandiu para as ruas da capital Mineira e, desde então, a empresa se mantém em ascensão. Atualmente a Quero Mais é uma das maiores indústrias de sorvete do setor, possui modernos equipamentos e profissionais comprometidos com o projeto da empresa.

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