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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Fábrica de Automóveis"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:30

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:30
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de fábrica de automóveis.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de Fábrica de Automóveis. Crédito: Pixabay
Os automóveis chegaram para revolucionar a vida das pessoas. Desde o surgimento do primeiro carro até os dias atuais muita coisa mudou nesta indústria, que vive em constante transformações por causa das tecnologias. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

3º - Chevrolet

A empresa alemã é uma das maiores produtoras de automóveis, com mais de 23 milhões de veículos fabricados. Ao todo, são 15 mil empregados atuando em quatro fábricas, um centro de peças e escritórios regionais em todo o país com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas.
A Fiat Automóveis está Instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o sétimo maior fabricante mundial de automóveis. O Grupo tem unidades produtivas em 40 países e presença comercial em cerca de 150 países. A FCA é líder em vendas no mercado de automóveis e veículos comerciais leves no Brasil.
As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet. É uma das marcas mais vendidas no Brasil.

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