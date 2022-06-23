Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Calçados"

Conforto, beleza, durabilidade, estilo. São muitos os atributos levados em conta na hora de escolher sapatos. Para fazer a melhor escolha do produto que vai levá-lo de um lugar a outro, é importante ter uma loja de referência.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
3º lugar - Los Neto
A Itapuã Calçados é uma rede de varejo especializada em calçados e acessórios. Ela está presente no mercado há mais de 60 anos, com lojas em 40 cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A rede de lojas oferece variedade, qualidade e as últimas tendências em calçados, acessórios, produtos esportivos e artigos para viagem, para adultos e crianças.
A Elmo hoje possui 32 lojas distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, tendo o centro de distribuição e a matriz localizados em Belo Horizonte (MG). O objetivo da empresa é continuar crescendo com a mesma solidez que até hoje o Grupo Elmo detém.
A Los Neto iniciou suas atividades há 25 anos, no município de Cariacica, em uma pequena loja de cerca de 45 metros quadrados. Pouco a pouco, o fundador da marca, Francisco Neto, expandiu a empresa que, atualmente, tem unidades em diversos municípios do Espírito Santo.