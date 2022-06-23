Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Calçados"

3º lugar - Los Neto

A Itapuã Calçados é uma rede de varejo especializada em calçados e acessórios. Ela está presente no mercado há mais de 60 anos, com lojas em 40 cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A rede de lojas oferece variedade, qualidade e as últimas tendências em calçados, acessórios, produtos esportivos e artigos para viagem, para adultos e crianças.

A Elmo hoje possui 32 lojas distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, tendo o centro de distribuição e a matriz localizados em Belo Horizonte (MG). O objetivo da empresa é continuar crescendo com a mesma solidez que até hoje o Grupo Elmo detém.