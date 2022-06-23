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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Calçados"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:20

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:20
Lojas de calçados mais lembradas pelos consumidores estão no Recall
Lojas de calçados mais lembradas pelos consumidores estão no Recall Crédito: Pixabay
Conforto, beleza, durabilidade, estilo. São muitos os atributos levados em conta na hora de escolher sapatos. Para fazer a melhor escolha do produto que vai levá-lo de um lugar a outro, é importante ter uma loja de referência.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Los Neto

 A Itapuã Calçados é uma rede de varejo especializada em calçados e acessórios. Ela está presente no mercado há mais de 60 anos, com lojas em 40 cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A rede de lojas oferece variedade, qualidade e as últimas tendências em calçados, acessórios, produtos esportivos e artigos para viagem, para adultos e crianças. 
A Elmo hoje possui 32 lojas distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, tendo o centro de distribuição e a matriz localizados em Belo Horizonte (MG). O objetivo da empresa é continuar crescendo com a mesma solidez que até hoje o Grupo Elmo detém. 
A Los Neto iniciou suas atividades há 25 anos, no município de Cariacica, em uma pequena loja de cerca de 45 metros quadrados. Pouco a pouco, o fundador da marca, Francisco Neto, expandiu a empresa que, atualmente, tem unidades em diversos municípios do Espírito Santo.

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