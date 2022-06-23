Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Ovos"

Os ovos são fontes de proteínas e fazem parte da alimentação de muitos consumidores. Além disso, também é utilizado para produzir bolos e outras receitas do dia a dia da população.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º - Extrabom
Referência no mercado nacional, a KerOvos Alimentos busca sempre inovar e crescer com uma completa e variada linha de produtos, correspondendo aos mais exigentes mercados. São muitos colaboradores que dia após dia se superam e se dedicam pela excelência nos processos.
Santa Maria foi uma das marcas mencionadas pelos consumidores entrevistados na pesquisa do Recall de Marcas Rede Gazeta 2022.
Caipira também foi uma marca mencionada pelos consumidores entrevistados na pesquisa.
A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Mais tarde, com a formação de importantes parcerias, nasceu a rede de supermercados. Nos estabelecimentos, ovos estão entre os itens oferecidos aos consumidores.