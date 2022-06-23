Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Ovos"

2º - Extrabom

Referência no mercado nacional, a KerOvos Alimentos busca sempre inovar e crescer com uma completa e variada linha de produtos, correspondendo aos mais exigentes mercados. São muitos colaboradores que dia após dia se superam e se dedicam pela excelência nos processos.

Santa Maria foi uma das marcas mencionadas pelos consumidores entrevistados na pesquisa do Recall de Marcas Rede Gazeta 2022.

Caipira também foi uma marca mencionada pelos consumidores entrevistados na pesquisa.