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Recall de Marcas 2022: veja as vencedoras no segmento “Laboratório de Análises Clínicas"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:32

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:32
Homem fazendo exame de sangue
Laboratórios mais lembrados pelo consumidor estão no Recall de Marcas Crédito: shutterstock
Segurança na hora de receber o exame, unidades modernas e profissionais qualificados são alguns dos fatores que fazem um laboratório de análises clínicas se tornar referência para o público. O espaço é voltado na prestação de serviço em saúde, complementar para a realização de diagnósticos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Labortel

O Pretti é um laboratório de análises clínicas e medicina laboratorial. Fundado em 1965 pelo farmacêutico-químico Evandro Pretti, a primeira unidade foi instalada no Centro de Vitória. Após 12 anos, deu-se início ao plano de expansão e, atualmente, são 25 unidades, reconhecidas através de premiações e boas práticas. 
O laboratório Tommasi foi fundado em 1962 pelo farmacêutico Henrique Tommasi Neto. A principal marca do laboratório é o pioneirismo na utilização das mais modernas e seguras técnicas de análises clínicas. Seu lema é oferecer o máximo em qualidade nos exames realizados, além de excelência no atendimento a seus clientes. A empresa tem unidades em Vitória e Vila Velha. 
O laboratório Cremasco foi fundado em 1978, inicialmente denominado Laboratório Barnard. Empresa familiar, em 1989 passou a se chamar Laboratório Cremasco. A matriz está localizada em Campo Grande, Cariacica, em sede própria. Atualmente,  possui em seu corpo clínico médicos patologistas e como laboratório médico passa a designar-se Cremasco Medicina Diagnóstica. Tem unidades em Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra.
Há mais de 40 anos no mercado, o Labortel está sempre à frente nas inovações, buscando tecnologia de ponta para garantir precisão, qualidade e rapidez nos exames realizados. A sede está localizada em Jardim Tropical, na Serra, e tem a área técnica toda integrada e equipada com um dos maiores e melhores aportes tecnológicos em análises clínicas do Estado. As unidades estão distribuídas por Cariacica, Serra e Vila Velha.

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