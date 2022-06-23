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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Financeira"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:51

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:51
*** FOTO DE ARQUIVO *** SÃO PAULO, SP, 21.08.2019 - Still dinheiro. CÃ©dulas. Real. ()
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas está o de financeira. Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress
As financeiras são instituições que, entre outras operações, realizam financiamentos para aqueles que precisam de créditos. A iniciativa pode ser um alívio e ajudar aqueles que necessitam de recursos para realizar algum empreendimento.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º - Agoracred

Especialista em empréstimos pessoais, faz parte do grupo Dadalto, que surgiu no mercado capixaba em 1937.
A inovação faz parte do dia a dia da BMG desde 31 de julho de 1930, quando a empresa se tornou um dos primeiros bancos do Brasil.
A instituição atua como uma empresa de financiamento de crédito e está presente no mercado desde 1992. Com sede em Vitória, o objetivo da corporação é ter soluções ágeis para os clientes e lojistas parceiros.

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