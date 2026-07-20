Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de julho de 2026

Nesta semana, muitas respostas começarão a surgir para aqueles que souberem observar os sinais com atenção Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Esta semana marcará um período de renovação e fortalecimento interior. O baralho cigano revela que muitas respostas começarão a surgir para aqueles que souberem observar os sinais com atenção. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana,o destino se revelará aos poucos e cada escolha consciente abrirá portas para um novo ciclo. Será importante confiar na própria intuição, manter a serenidade e permitir que o tempo coloque cada situação em seu devido lugar.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

A determinação do ariano no trabalho será reconhecida Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “A Torre” convida à disciplina e ao foco. Dessa maneira, será uma semana para organizar prioridades e agir com responsabilidade. No amor, será importante evitar criar distância emocional. No trabalho, sua determinação será reconhecida.

Touro

Momentos leves fortalecerão os vínculos do taurino Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “O Jardim” favorece encontros, novas amizades e oportunidades por meio de contatos. No amor, momentos leves fortalecerão os vínculos. No trabalho, boas conexões poderão impulsionar projetos importantes.

Gêmeos

O geminiano precisará de atenção aos detalhes e com promessas Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “A Raposa” pede atenção aos detalhes e com promessas. Nem tudo será exatamente como parece. No amor, será importante evitar interpretações precipitadas. No trabalho , revisar informações antes de tomar decisões fará toda a diferença.

Câncer

A espontaneidade do canceriano fortalecerá a relação Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “A Criança” anuncia recomeços, leveza e novas possibilidades. Assim, será o momento de deixar para trás o peso do passado. No amor, a espontaneidade fortalecerá a relação. No trabalho, ideias inovadoras poderão surpreender positivamente.

Leão

Será uma excelente semana para o leonino colocar projetos em prática Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “O Sol” ilumina o caminho com sucesso , vitalidade e reconhecimento. Por isso, será uma excelente semana para colocar projetos em prática. No amor, felicidade e cumplicidade ganharão força. No trabalho, seu brilho natural abrirá portas.

Virgem

O virginiano deverá manter a confiança naquilo que vem construindo Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “A Âncora” reforça estabilidade e perseverança. Dessa maneira, será importante manter a confiança naquilo que vem construindo. No amor, relações sólidas se fortalecerão. No trabalho, sua dedicação começará a trazer resultados ainda mais consistentes.

Libra

As negociações do libriano tenderão a evoluir positivamente Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “A Carta” indica notícias importantes, esclarecimentos e respostas aguardadas. No amor, uma conversa poderá mudar o rumo de uma situação. No trabalho, as negociações tenderão a evoluir positivamente.

Escorpião

O escorpiano precisará manter a discrição e agir com estratégia no trabalho Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “A Cobra” pede sabedoria para lidar com pessoas difíceis e situações delicadas. Será importante evitar conflitos desnecessários. No amor, a sinceridade será essencial para evitar mal-entendidos. No trabalho, será necessário manter a discrição e agir com estratégia.

Sagitário

O sagitariano terá sorte e pequenas oportunidades ao longo da semana Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “O Trevo” anuncia sorte em pequenas oportunidades. Por isso, um acontecimento simples poderá gerar consequências muito positivas. No amor, momentos leves aproximarão as pessoas. No trabalho, será importante aproveitar as oportunidades sem hesitar.

Capricórnio

Questões que pareciam difíceis começarão a se resolver na vida do capricorniano Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “A Chave” revela soluções, desbloqueios e abertura de caminhos. Assim, questões que pareciam difíceis começarão a se resolver. No amor, a clareza fortalecerá os relacionamentos. No trabalho, portas importantes poderão se abrir.

Aquário

As boas ideias do aquariano poderão receber reconhecimento no trabalho Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “As Estrelas” traz inspiração, proteção espiritual e esperança. Assim, será o momento de confiar na própria criatividade e seguir a intuição. No amor, cumplicidade e compreensão fortalecerão os vínculos. No trabalho, boas ideias poderão receber reconhecimento.

Peixes

Demonstrações sinceras de afeto fortalecerão a relação do pisciano Crédito: Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock

A carta “A Lua” intensifica a sensibilidade e a conexão com a intuição. Dessa maneira, será importante procurar equilibrar emoção e razão antes de tomar decisões. No amor, demonstrações sinceras fortalecerão a relação. No trabalho, sua percepção ajudará a encontrar boas soluções.

Carta conselho da semana

“A Árvore” simboliza crescimento, equilíbrio e fortalecimento. Nem tudo acontecerá no tempo desejado, mas tudo florescerá quando raízes sólidas forem criadas. Nesta semana, essa carta convida à paciência, à confiança e à construção de um futuro duradouro. Grandes conquistas começarão com pequenos passos dados de forma constante.

Por Sol Viana