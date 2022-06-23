Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Plano de Saúde"

3º lugar - Medsênior

A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed.

A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.