Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Plano de Saúde"

A opção das famílias por um plano de saúde é crescente no país. Muitas vezes o serviço está vinculado a uma atividade profissional, mas também há a modalidade individual ou familiar.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
3º lugar - Medsênior
A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed.
A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.
O Medsênior nasceu em junho de 2010, em Vitória, como um plano de saúde exclusivo para a terceira idade e com a missão de promover o envelhecimento saudável.