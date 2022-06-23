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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Plano de Saúde"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:38

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:38
Atendimento médico
Plano de saúde permite atendimento médico de forma mais acessível Crédito: Freepik
A opção das famílias por um plano de saúde é crescente no país. Muitas vezes o serviço está vinculado a uma atividade profissional, mas também há a modalidade individual ou familiar.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Medsênior

A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed.
A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.
O Medsênior nasceu em junho de 2010, em Vitória, como um plano de saúde exclusivo para a terceira idade e com a missão de promover o envelhecimento saudável.

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