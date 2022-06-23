Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Delivery"

O serviço de delivery já se tornou parte essencial do dia a dia dos consumidores, em diferentes segmentos. Do lanche rápido ao jantar mais sofisticado, passando pelas compras em farmácias e supermercados.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja a vencedora do segmento no Recall de Marcas 2022:
1º lugar - Ifood
A história do Ifood começou fora do mundo digital, em 2011, como um guia impresso de cardápios, chamado de Disk Cook, com uma central telefônica para realizar os pedidos. No ano seguinte, a empresa lançou o aplicativo e o site e, com a chegada de investidores importantes como o Grupo Movile, parceiro até hoje, além de fusões com outras empresas, o Ifood passou a crescer com mais velocidade. Em 2015, a marca alcançou o primeiro milhão de pedidos.