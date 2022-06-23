Recall de Marcas 2022: veja as vencedoras no segmento “Cidade Capixaba Mais Bonita"

Domingos Martins

Segunda capital mais antiga do país, fundada em 8 de setembro de 1551, Vitória lidera em rankings de desenvolvimento, sendo uma das melhores cidades do país para se viver e investir. A ilha tem belezas que encantam moradores e turistas, com uma vasta diversidade de recursos naturais, além de uma extensa riqueza histórica e cultural, que vai desde a produção de panelas de barro até a observação de baleias Jubarte.

Berço da colonização do solo Espírito-Santense, Vila Velha foi fundada em 23 de maio de 1535. As belezas naturais são evidenciadas pelos 32 km de litoral, além da rica biodiversidade da sua fauna e flora, assim como formações rochosas que ajudam a compor o cenário, como o Morro do Moreno. Possui várias construções históricas, como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Farol Santa Luzia e o Convento da Penha, um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo.