Recall de Marcas 2022: veja as vencedoras no segmento “Cidade Capixaba Mais Bonita"

Com inúmeros atrativos que vão do mar às montanhas, que o Espírito Santo é terra de muitas belezas, ninguém duvida. Mas quando se fala em "cidade capixaba mais bonita", qual a primeira que vem à mente?
Pela primeira vez, este foi um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Rede Gazeta. A categoria foi inserida na 30ª da pesquisa, que é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
Domingos Martins
Segunda capital mais antiga do país, fundada em 8 de setembro de 1551, Vitória lidera em rankings de desenvolvimento, sendo uma das melhores cidades do país para se viver e investir. A ilha tem belezas que encantam moradores e turistas, com uma vasta diversidade de recursos naturais, além de uma extensa riqueza histórica e cultural, que vai desde a produção de panelas de barro até a observação de baleias Jubarte.
Berço da colonização do solo Espírito-Santense, Vila Velha foi fundada em 23 de maio de 1535. As belezas naturais são evidenciadas pelos 32 km de litoral, além da rica biodiversidade da sua fauna e flora, assim como formações rochosas que ajudam a compor o cenário, como o Morro do Moreno. Possui várias construções históricas, como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Farol Santa Luzia e o Convento da Penha, um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo.
Localizado na Região Serrana, Domingos Martins é conhecido como Cidade do Verde por manter preservada parte da sua flora. O município também mantém preservadas tradições da colonização alemã e italiana, por meio da gastronomia, música, dança, arquitetura e do artesanato. Tem um dos três melhores climas do mundo e a segunda maior cobertura de Mata Atlântica do país. É conhecido pelo agroturismo, ecoturismo e turismo de aventura, com destaque para a região de Pedra Azul, que reúne hospedagens, condomínios e atrações gastronômicas de alto padrão.