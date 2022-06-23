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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: veja as vencedoras no segmento “Cidade Capixaba Mais Bonita"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 02:11

Publicado em 

23 jun 2022 às 02:11
Praia do Canto vista da Ilha do Frade
Praia do Canto vista da Ilha do Frade: Vitória tem belas paisagens que encantam moradores e turistas.  Crédito: Fernando Madeira
Com inúmeros atrativos que vão do mar às  montanhas,  que o Espírito Santo é terra de muitas belezas, ninguém duvida. Mas quando se fala em "cidade capixaba mais bonita", qual a primeira que vem à mente?  
Pela primeira vez, este foi um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Rede Gazeta. A categoria foi inserida na 30ª da pesquisa, que é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

Domingos Martins

Segunda capital mais antiga do país, fundada em 8 de setembro de 1551, Vitória lidera em rankings de desenvolvimento, sendo uma das melhores cidades do país para se viver e investir. A ilha tem belezas que encantam moradores e turistas, com uma vasta diversidade de recursos naturais, além de uma extensa riqueza histórica e cultural, que vai desde a produção de panelas de barro até a observação de baleias Jubarte.
Berço da colonização do solo Espírito-Santense, Vila Velha foi fundada em 23 de maio de 1535. As belezas naturais são evidenciadas pelos 32 km de litoral, além da rica biodiversidade da sua fauna e flora, assim como formações rochosas que ajudam a compor o cenário, como o Morro do Moreno. Possui várias construções históricas, como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Farol Santa Luzia e o Convento da Penha, um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo.
Localizado na Região Serrana, Domingos Martins é conhecido como Cidade do Verde por manter preservada parte da sua flora. O município também mantém preservadas tradições da colonização alemã e italiana, por meio da gastronomia, música, dança, arquitetura e do artesanato. Tem um dos três melhores climas do mundo e a segunda maior cobertura de Mata Atlântica do país. É conhecido pelo agroturismo, ecoturismo e turismo de aventura, com destaque para a região de Pedra Azul, que reúne hospedagens, condomínios e atrações gastronômicas de alto padrão.

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