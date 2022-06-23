Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Refrigerante"

Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás.

A empresa é de distribuição e revenda de refrigerantes, água mineral e energético. Está presente nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A sede está localizada em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, onde ficam a unidade industrial e o centro de distribuição. Em Vitória, funcionam as áreas comerciais, de marketing e a parte de logística.