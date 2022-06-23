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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Motocicleta"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:32

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:32
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de Loja de Motocicleta.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de Loja de Motocicleta. Crédito: Unsplash
Para muitas pessoas, comprar uma moto é sinal de liberdade. Para que a realização deste sonho não se torne uma grande dor de cabeça, porém, é fundamental escolher uma concessionária de referência.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Moto Vena

Com um programa de pesquisa e desenvolvimento contínuo, a Honda trabalha para trazer inovações capazes de melhorar e facilitar a vida das pessoas. Em todos os avanços tecnológicos, a empresa busca formas sustentáveis e cada vez menos poluentes ao meio ambiente.
Quando a Yamaha surgiu no Japão em 1955, já existiam mais de 100 fabricantes de motocicletas no país. Isso motivou o fundador, Genichi Kawakami, a querer construir as melhores motos, com os preceitos de qualidade e inovação pulsando na alma para melhor satisfazer o consumidor. Com este espírito de melhoria contínua a Yamaha chegou ao Brasil em 1970, como a primeira fabricante de motocicletas do país.
Parte integrante do Grupo Contauto, a Moto Vena foi constituída em 1988 com sua primeira loja localizada em Vitória na Marechal Campos onde se encontra até hoje. A partir do mercado crescente, a empresa se destacou dentro de um mercado altamente competitivo de motocicletas trabalhando com a marca Honda e se expandiu no Espírito Santo.

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