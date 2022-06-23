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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Atacarejo"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:49

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:49
Atacarejo é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas 2021
Atacarejo é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas 2022 Crédito: Topntp26/ Freepik
Atacarejos são um tipo de supermercado que comercializa os produtos tanto para quem compra no atacado, quanto no varejo. Entre as vantagens de optar por esse tipo de estabelecimento, está a possibilidade de adquirir produtos em maior quantidade, com preços menores, ajudando na economia da família. Muitos desses comércios também possuem cartões próprios e oferecem a opção de parcelamento das compras.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as empresas vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

3º lugar - OK

Presente em todos os estados brasileiros, o Atacadão é uma das maiores empresas do país, com mais de 50 mil colaboradores. A essência da marca está na forma como administra o negócio com transparência, simplicidade e humildade, sempre com foco no cliente.
Com o surgimento em 1950, o Mineirão começou sua história com uma pequena mercearia na zona oeste da capital mineira. Depois se tornou uma rede de mercearias até a fundação do primeiro supermercado da empresa em 1972, no coração de Belo Horizonte. De lá para cá, a rede só aumentou e vive períodos de grandes expansões em todo o país.
O Atacado Vem chegou no mercado capixaba para oferecer aos consumidores preço baixo em suas compras, sejam elas no atacado, sejam no varejo. A marca pertence ao Grupo Coutinho, que há mais de 40 anos opera no setor varejista no Espírito Santo. São mais de 8 mil itens para venda de variadas categorias, como resfriados, congelados, hortifruti, materiais de limpeza, higiene pessoal, bebidas, padaria, açougue, etc.
O OK Superatacado se expandiu no Espírito Santo e também atua em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Entre os diferenciais da empresa está o OK Dimdim, um programa de vantagens por meio de um aplicativo. Ao fazer o download, as pessoas encontram produtos com Cashback, o que significa que ganham dinheiro de volta ao efetuar a compra e o saldo acumulado pode ser usado para pagar futuras compras no OK.

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