Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Roupa Masculina"

Marca capixaba de roupas masculinas, a Indus Corp foi fundada em 2004 e hoje está presente nos principais centros comerciais do Espírito Santo e no Sul da Bahia, com mais de 15 lojas físicas, além do e-commerce. Suas peças seguem o estilo casual, definido como elegante e formal que permite simplicidade e, além de tudo, conforto. São calças jeans, camisetas estampadas, tênis e camisas polos, entre outros.

A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Suas iniciais deram origem ao nome da marca. No Brasil, tudo começou em 1976, com a inauguração da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. De lá para cá houveram muitas mudanças, mas a filosofia de trabalho continua a mesma – oferecer o melhor da moda por preços acessíveis.