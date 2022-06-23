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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Móveis"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:43

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:43
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de loja de móveis.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de loja de móveis. Crédito: Pixabay
De vários estilos, formatos e cores, os móveis dão vida à casa. No mercado capixaba, muitas lojas apresentam um portfólio de produtos capaz de compor com qualidade os ambientes
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

1º lugar - Danúbio

A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".
A Móveis Simonetti surgiu em 1988, em Pinheiros, como uma pequena serraria. Em novembro do ano seguinte, a empresa abriu sua primeira loja para comercializar os móveis de madeira que eram fabricados. Com o tempo, a Móveis Simonetti começou a diversificar e passou a revender eletrodomésticos, eletroeletrônicos e também os móveis que não utilizavam madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira.
A Casas Bahia tem mais de 60 anos de atuação no mercado nacional. A rede comercializa eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utilidades domésticas. A marca é administrada pela Via Varejo, companhia com ações negociadas na BMFBovespa. A sede administrativa está localizada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. 
A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com oito unidades distribuídas no Espírito Santo.

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