Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Móveis"

1º lugar - Danúbio

A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".

A Móveis Simonetti surgiu em 1988, em Pinheiros, como uma pequena serraria. Em novembro do ano seguinte, a empresa abriu sua primeira loja para comercializar os móveis de madeira que eram fabricados. Com o tempo, a Móveis Simonetti começou a diversificar e passou a revender eletrodomésticos, eletroeletrônicos e também os móveis que não utilizavam madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira.

A Casas Bahia tem mais de 60 anos de atuação no mercado nacional. A rede comercializa eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utilidades domésticas. A marca é administrada pela Via Varejo, companhia com ações negociadas na BMFBovespa. A sede administrativa está localizada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.