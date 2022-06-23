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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Construtora de Imóveis"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:59

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:59
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de construtora de imóveis.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de Construtora de Imóveis. Crédito: Tierra Mallorca/Unsplash
Comprar uma casa ou apartamento é o sonho de muitos brasileiros. Para garantir que seja realizado, é preciso escolher com cuidado a melhor construtora de imóveis. Ter confiança na empresa é indispensável, já que esse provavelmente será o maior investimento feito pela família.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Galwan

Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba.
No mercado capixaba desde 1981, a Morar é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Espírito Santo e está entre as 100 maiores do Brasil. É conhecida e reconhecida pelos capixabas por seus projetos inovadores, qualidade dos produtos e credibilidade.
A Galwan nasceu em 1981, em Vila Velha. A empresa já entregou mais de 2.580 unidades residenciais e comerciais. São mais de 64 empreendimentos residenciais, comerciais e hotéis concluídos até hoje. Em 2007, a empresa passou a construir, também, hotéis no Rio de Janeiro.

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Recall de Marcas Recall de Marcas 2021 Mercado imobiliário Construtora
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