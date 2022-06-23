Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Água Mineral"

A água é um recurso essencial para a nossa sobrevivência. Ela está presente em 70% do nosso corpo, além de fazer parte da nossa alimentação e higiene. A água mineral, que consumimos para beber, é um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta.
A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:
3º lugar - Ingá
Fundada em 1988, está localizada em Marechal Floriano, na região Serrana do Estado. Nascendo a uma altitude de mil metros acima do nível do mar, a água Pedra Azul é composta por elementos naturais e minerais em equilíbrio, o que a torna muito agradável e leve.
No mercado desde 1950, a Água Campinho é natural das montanhas capixabas. A marca é do grupo Coroa e conta com as versões natural e gasosa.
Fundada em 1973, a empresa está localizada na Serra da Conquista, em Brumadinho (MG), e conta com mais de 200 distribuidores autorizados. A comercialização abrange todo o estado mineiro, além dos estados vizinhos e também a exportação.