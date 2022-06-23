Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Água Mineral"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:01

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:01
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas Rede Gazeta 2022 está o de Água Mineral.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas Rede Gazeta 2022 está o de Água Mineral Crédito: Yeko Photo Studio/Freepik
A água é um recurso essencial para a nossa sobrevivência. Ela está presente em 70% do nosso corpo, além de fazer parte da nossa alimentação e higiene. A água mineral, que consumimos para beber, é um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta.
A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Ingá

Fundada em 1988, está localizada em Marechal Floriano, na região Serrana do Estado. Nascendo a uma altitude de mil metros acima do nível do mar, a água Pedra Azul é composta por elementos naturais e minerais em equilíbrio, o que a torna muito agradável e leve.
No mercado desde 1950, a Água Campinho é natural das montanhas capixabas. A marca é do grupo Coroa e conta com as versões natural e gasosa.
Fundada em 1973, a empresa está localizada na Serra da Conquista, em Brumadinho (MG), e conta com mais de 200 distribuidores autorizados. A comercialização abrange todo o estado mineiro, além dos estados vizinhos e também a exportação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2022 água
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados