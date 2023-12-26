Polícia investiga morte de mulher em Bom Jesus do Norte

Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta na madrugada de segunda-feira (26), caída no beco Santo Antônio, em Bom Jesus do Norte, Sul do Espírito Santo. A causa da morte não foi informada, mas o caso, segundo a Polícia Civil já, está em investigação.
Segundo a PM, uma ambulância já estava presente no local quando os militares chegaram, e a vítima já estava sem vida. Em seguida, técnicos do Samu estiveram no beco, além da Polícia Civil.
A PC disse, em nota, que caso segue sob investigação da delegacia de Bom Jesus do Norte. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.