Polícia investiga morte de mulher em Bom Jesus do Norte

Uma mulher foi encontrada morta em Bom Jesus do Norte e o caso é investigado pela Polícia Civil

Segundo a PM, uma ambulância já estava presente no local quando os militares chegaram, e a vítima já estava sem vida. Em seguida, técnicos do Samu estiveram no beco, além da Polícia Civil.

A PC disse, em nota, que caso segue sob investigação da delegacia de Bom Jesus do Norte. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.