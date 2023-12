Polícia investiga morte de mulher em Bom Jesus do Norte

Um homem, de 62 anos, morreu e uma mulher ficou ferida após serem atropelados por uma caminhonete no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã deste domingo (24). Segundo a Polícia Militar, o homem foi socorrido em estado grave, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A mulher apresenta estado de saúde estável.

O acidente aconteceu próximo do acesso à Ponte Florentino Avidos. Pelas imagens de câmera de videomonitoramento da região, é possível ver o momento em que o homem, com dificuldade de locomoção, começa a atravessar a rua, amparado pela mulher, em uma faixa de pedestres. Também é possível ver que o sinal estava vermelho para a travessia de pedestres. Quando estavam no meio da via, os dois acabam atingidos pela caminhonete. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos às vítimas, que ficaram caídas ao chão. Nas imagens, ainda é possível ver que uma terceira pessoa foi atingida pelo veículo. No entanto, segundo a PM, não consta no boletim de ocorrência que houve atendimento a outra vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do carro se apresentou aos militares e afirmou que o semáforo estava verde para o veículo e não percebeu o homem e a mulher atravessando na faixa. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Depois de a morte do homem ser confirmada, o motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. Consta também que, como a documentação estava atrasada, o veículo foi removido e levado para um pátio.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. "O serviço de transporte de cadáver da Polícia Científica foi acionado na tarde deste domingo (24), por volta das 14h14, para recolhimento de corpo de sexo masculino no Hospital Silvio Avidos, localizado no Centro de Colatina. Segundo informações repassadas pela equipe médica, a vítima teria sido atropelada em um acidente automobilístico e evoluído a óbito dentro da ambulância do Samu. O corpo da vítima, um homem de 62 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para a realização da identificação e do exame cadavérico", diz a nota da Polícia Civil.

Em atualização nesta segunda-feira (25), a corporação informou que o motorista foi ouvido e liberado, porque a autoridade policial entendeu, de acordo com as leis de trânsito, que não houve cometimento de crime para a prisão em flagrante. "O motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação", finalizou.