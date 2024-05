Vetmóvel realiza atendimentos gratuitos para cães e gatos em bairros de Vitória

Uma pessoa ficou ferida em uma colisão entre uma moto e um ônibus na BR 101, em Linhares , na manhã deste domingo (26). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta, que não teve nome e idade informados, bateu na traseira do ônibus e foi socorrido ao hospital.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h40, no quilômetro 145 da BR 101, próximo ao bairro Movelar. A viação Joana D’Arc, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, informou que o coletivo estava parando no semáforo, que estava vermelho, quando a motocicleta bateu na traseira. "A empresa lamenta o acidente e se coloca a disposição para a apuração de todos os fatos. Esclarece ainda que está acompanhando de perto o estado de saúde do motociclista ferido", informaram, por meio de nota.