Jovem é morto a tiros por criminosos de moto em Vila Velha

Um homem morreu após ser atropelado pelo caminhão que dirigia em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (23). De acordo com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o acidente ocorreu após o motorista, identificado como Armando Miranda, de 56 anos, descer da cabine para consertar o freio do veículo.