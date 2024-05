Fugitivo da Justiça na Argentina por estupro é preso em Alfredo Chaves

A mudança no tempo no Espírito Santo no domingo (26) afetou a chegada de aviões ao Aeroporto de Vitória . Um voo que saiu de Salvador (BA) com destino à Capital capixaba precisou ser desviado para Belo Horizonte (MG) no fim da tarde, após o avião tentar aterrizar por meia hora. Outras aeronaves também tiveram que dar voltas no céu da Região Metropolitana até conseguirem pousar.

O voo G32155, da Gol, saiu do Aeroporto Internacional de Salvador (SSA) às 15h23 com destino ao Aeroporto de Vitória (VIX). A previsão era aterrizar em solo capixaba às 17h05, mas quando chegou, encontrou tempo chuvoso e teve que arremeter. O avião deu algumas voltas no céu, tentou pousar novamente e não conseguiu, sendo desviado para o Aeroporto Internacional de Confins, na capital mineira, onde pousou às 18h30.

Outro voo da Gol (G31864), também teve dificuldades para pousar. A aeronave vinda do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), deu três voltas e pousou alguns minutos depois, sem precisar ser desviado para outra cidade. Além dos voos da Gol, um bimotor que saiu de Belo Horizonte também precisou ficar um pouco mais no ar até conseguir aterrizar em Vitória.

Procurada por A Gazeta, a Gol informou que "devido às condições meteorológicas adversas em Vitória (VIX) neste domingo (26), o voo G32155, com origem no aeroporto de Salvador (SSA), precisou alternar para o aeroporto de Confins (CNF)". A aeronave foi reabastecida em CNF e retornou para VIX após melhoria das condições meteorológicas. O pouso ocorreu às 20h11 sem intercorrências. A Gol reforçou que todas as ações referentes ao voo foram tomadas com foco na segurança.