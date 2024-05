O médico capixaba Leandro Medice morre após ir ao Rio Grande do Sul em ação humanitária. (Reprodução | Redes sociais )

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, lamentou a morte do médico Leandro Medice, de 41 anos, encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira (13).

“Com profundo pesar, registro a perda do Dr. Leandro Medice, que partiu enquanto prestava auxílio às vítimas das chuvas no RS. Sua generosidade e solidariedade permanecerão de exemplo para todos nós. Meus sentimentos à família e amigos neste momento”, escreveu o chefe do Executivo capixaba.

O cardiologista, que morava em Vila Velha e estava no Sul do país como voluntário para ajudar as vítimas da chuva, teria morrido de infarto fulminante, conforme informações divulgadas por familiares e amigos do profissional.