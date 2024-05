Com dez passagens na polícia, adolescente é apreendido de novo no ES

Um empresário e corretor de imóveis morreu após um carro e uma carreta colidirem no quilômetro 193 da BR 101, na altura do distrito de Guaraná, em Aracruz , Norte do Espírito Santo , na tarde desta segunda-feira (27). A vítima, Welio Pompermayer, atuou como chefe de gabinete e também foi secretário Municipal de Comunicação interino em Linhares durante a gestão do ex-prefeito Nozinho Corrêa, entre 2012 e 2016.

Em imagens recebidas pela reportagem é possível observar que o automóvel que Welio dirigia, um Fiat Mobi, ficou completamente destruído. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , ele morreu no local. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A colisão ocorreu por volta de 15h40.

O trecho onde aconteceu a batida é próximo ao local em que um caminhão-guincho e dez motocicletas se envolveram em um acidente no domingo (26). Os motociclistas estavam em um grupo de 14 veículos. Um homem, identificado como Caimon Silva, morreu no local do acidente. Outra vítima, identificada como Marcio Greich, chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.