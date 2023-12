Caminhoneiro fica gravemente ferido em acidente na BR 101 em Ibiraçu

O aviso amarelo – de perigo potencial – para chuvas intensas em algumas cidades capixabas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) se confirmou na tarde desta terça-feira (12). A região conhecida como Fazenda Giuberti, localizada no distrito de São Jorge do Tiradentes, em Rio Bananal, no Norte do Estado, recebeu uma forte chuva de granizo por volta das 15h. O vídeo (acima) foi feito pela moradora Elaini Cristina Giuberti. Segundo ela, a chuva durou cerca de 15 minutos, e veio acompanhada de trovões e relâmpagos.