Câmeras flagram bebê engasgado sendo salvo em posto da PRF em Brejetuba

Dez toneladas de pescado in natura, sem nota fiscal, foram apreendidas durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). Aos agentes, o motorista do caminhão abordado informou que a carga saiu de Piúma, no Sul capixaba, com destino a Salvador, na Bahia.