Servidores da Câmara de Vitória vão receber R$ 1 mil de abono

Os servidores da Câmara de Vereadores de Vitória vão receber, durante o mês de dezembro, um abono salarial no valor de R$ 1 mil, que será pago em parcela única. A autorização para o pagamento da quantia foi publicada no Diário Oficial do município na quarta-feira (6).

Enquanto as Câmaras e prefeituras anunciam o abono salarial, comum nesta época do ano, o pagamento de um benefício chamou atenção no Espírito Santo. Em São José do Calçado, na Região Sul capixaba, os vereadores aprovaram um abono no valor de R$ 12 mil para os servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente na Casa. "Isso se deve à economia interna do Legislativo, que mesmo com esse abono, irá devolver mais de R$ 400 mil ao Poder Executivo agora final do ano", disse o presidente da Câmara da cidade, Roberto Vervloet.