Adolescente é morto a tiros enquanto conversava com amigos em Viana

Rua Guarapari, em Morada de Vila Bethânia, em Viana, onde Luiz Felipe de Souza Correa foi morto Crédito: Paulo Ricardo Sobral e Reprodução

Um adolescente de 15 anos foi morto enquanto conversava com amigos na rua em Viana . O crime aconteceu no final da noite de sábado (27), no bairro Morada de Vila Bethânia. A vítima foi identificada como Luiz Felipe Souza Correa.

Moradores do local contaram à TV Gazeta que o grupo foi abordado por dois homens, que chegaram atirando no garoto. Mesmo ferido, o adolescente tentou correr, mas caiu no meio da Rua Guarapari.

Vizinhos levaram Luiz Felipe para o Pronto Atendimento Arlindo Villaschi na tentativa de socorrê-lo, entretanto, ele já chegou morto ao local. A família do adolescente contou à polícia que ele já havia se envolvido com o tráfico, mas tentava mudar de vida. Ainda com informações da TV Gazeta, Luiz Felipe havia participado de um culto momentos antes de ser morto.

Apesar de morar em Cariacica, o garoto ia para Viana com frequência para dormir na casa de um amigo.

As polícias Civil e Militar foram acionadas, mas não responderam a demanda da reportagem até a publicação.