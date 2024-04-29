Jovem de 18 anos morre em acidente entre moto e carro em Alto Rio Novo

Um motociclista de 18 anos morreu após a moto que ele pilotava se envolver em um acidente com um carro na ES 164, na zona rural de Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (28). Aryelton Oliveira da Silva não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, segundo a Polícia Militar.
Não foram disponibilizadas mais informações sobre como teria acontecido a batida. O jovem conduzia uma Honda CG 160 vermelha, e o carro era um Fiat Pálio cinza.
O motorista ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. Na unidade, o motorista do automóvel fez o teste do bafômetro, que confirmou que ele não ingeriu bebida alcoólica. A reportagem da A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e a Polícia Científica.
Em nota, a Polícia Científica informou que "a perícia foi acionada na tarde deste domingo (28), por volta de 13h56 para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na rodovia ES-164, na zona rural do município de Alto Rio Novo. O corpo da vítima fatal de sexo masculino foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação".
*Com informações de Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste