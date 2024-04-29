Jovem de 18 anos morre em acidente entre moto e carro em Alto Rio Novo

Não foram disponibilizadas mais informações sobre como teria acontecido a batida. O jovem conduzia uma Honda CG 160 vermelha, e o carro era um Fiat Pálio cinza.

Em nota, a Polícia Científica informou que "a perícia foi acionada na tarde deste domingo (28), por volta de 13h56 para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na rodovia ES-164, na zona rural do município de Alto Rio Novo. O corpo da vítima fatal de sexo masculino foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação".