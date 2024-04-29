Motociclista morre após bater em árvore em Governador Lindenberg

Um motociclista de 36 anos morreu após sofrer um acidente na madrugada de domingo (28) no distrito de Moacir Avidos, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. Em imagens, é possível ver a moto que Rogério Santos Almeida conduzia perder o controle e bater em uma árvore.
Não foram divulgadas mais informações sobre a dinâmica do acidente. Quando a Polícia Militar chegou ao local verificou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já realizava o atendimento à vítima. O socorrista constatou que Rogério sofreu diversas fraturas pelo corpo, entre elas no braço e na perna, ambas no lado esquerdo.
Ele foi encaminhado para o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Novo Brasil, também em Governador Lindenberg. A PM recebeu a informação, depois, que Rogério não resistiu aos ferimentos.
O serviço de transporte de cadáver da Polícia Científica foi acionado por volta de 14h55 para recolher o corpo da vítima na unidade de saúde. O corpo de homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para a realização da identificação e do exame cadavérico.