Motociclista morre após bater em árvore em Governador Lindenberg

Ele foi encaminhado para o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Novo Brasil, também em Governador Lindenberg. A PM recebeu a informação, depois, que Rogério não resistiu aos ferimentos.

O serviço de transporte de cadáver da Polícia Científica foi acionado por volta de 14h55 para recolher o corpo da vítima na unidade de saúde. O corpo de homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para a realização da identificação e do exame cadavérico.