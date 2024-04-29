Jovem é assassinado com mais de 10 tiros em Linhares

Um jovem de 18 anos foi executado com diversos tiros no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (28). A vítima foi identificada como Eduardo Alves Pessoa. Segundo a Polícia Militar, a família do rapaz relatou que ele teria envolvimento com o tráfico de drogas.
Ao chegarem ao local do crime, os policiais perceberam que havia muita gente em torno do corpo caído ao chão. O irmão de Eduardo reconheceu o corpo do jovem. A perícia da Polícia Científica verificou que a vítima sofreu aproximadamente 25 perfurações no corpo – somando pelo menos mais de dez tiros.
Até a conclusão do boletim de ocorrência, a PM informou que não havia indícios de quem teria cometido o crime. De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.